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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
08:01  23 июля 2017 0

Опубликовано видео, где загадочная тень пересекает Землю

Странная тень сильно напугала жителей планетыФото: скрин с видео

В Интернете появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как некая загадочная тень пересекает планету Земля. СМИ поспешили приписать ее к кораблю пришельцев, после чего ученые раскрыли тайну происхождения удивительных кадров.

Как выяснилось, запись на видео ускорена для удобства просмотра. Кадры сделали с борта японского метеорологического спутника Himawari-8, находящегося на геостационарной орбите на высоте более 35 тысяч километров от поверхности Земли, передает телеканал 360.

В помощью спутника в марте прошлого года исследователи наблюдали за прохождением полосы, в которой земляне могли видеть солнечное затмение. «Загадочной тенью» на кадрах была Луна.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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