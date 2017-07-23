Опубликовано видео, где загадочная тень пересекает Землю

08:01 23 июля 2017 0

Странная тень сильно напугала жителей планеты Фото: скрин с видео

В Интернете появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как некая загадочная тень пересекает планету Земля. СМИ поспешили приписать ее к кораблю пришельцев, после чего ученые раскрыли тайну происхождения удивительных кадров.

Как выяснилось, запись на видео ускорена для удобства просмотра. Кадры сделали с борта японского метеорологического спутника Himawari-8, находящегося на геостационарной орбите на высоте более 35 тысяч километров от поверхности Земли, передает телеканал 360.

В помощью спутника в марте прошлого года исследователи наблюдали за прохождением полосы, в которой земляне могли видеть солнечное затмение. «Загадочной тенью» на кадрах была Луна.