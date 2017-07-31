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31 июля 2017
17:29  31 июля 2017 0

«Яндекс» станет главным поисковиком на трех мобильных браузерах

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
«Яндекс» подписало соглашение с разработчиками Samsung Internet, Xiaomi и UC BrowserФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В браузерах телефонов на системе Android установят российский поисковик «Яндекс».

Руководство российского поисковика «Яндекс» подписало соглашение с разработчиками Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Установка «Яндекса» на этих браузерах по умолчанию стала возможной только после того, как Google позволил российским клиентам самим выбирать поисковик.

Отметим, примерно около 20% мобильного трафика телефонов на Android приходится именно на эти три браузера, передает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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