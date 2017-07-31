«Яндекс» станет главным поисковиком на трех мобильных браузерах

В браузерах телефонов на системе Android установят российский поисковик «Яндекс».
Руководство российского поисковика «Яндекс» подписало соглашение с разработчиками Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Установка «Яндекса» на этих браузерах по умолчанию стала возможной только после того, как Google позволил российским клиентам самим выбирать поисковик.
Отметим, примерно около 20% мобильного трафика телефонов на Android приходится именно на эти три браузера, передает «Федеральное агентство новостей».