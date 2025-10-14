Судья Момотов появился на слушаниях об изъятии у него имущества

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов пришел на заседание посреди слушаний по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. Об этом сообщили журналисты из суда.
«Момотов зашел в зал во время перечисления материалов дела», — передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Момотов не может принять участие в судебном заседании из-за его госпитализации.
Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда РФ с 2010 года, однако 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее заявляла, что экс-судья использовал свой статус для прикрытия незаконной деятельности в сети отелей Marton, уклонялся от уплаты налогов и искусственно дробил бизнес, причинив ущерб бюджету свыше 500 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Момотов не явился на заседание, где рассматривалось дело о взыскании в доход государства его имущества. О том, что известно об экс-судье — в материале URA.RU.
