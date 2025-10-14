Судья Момотов появился на слушаниях об изъятии у него имущества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Момотов пришел на заседание посреди слушаний
Момотов пришел на заседание посреди слушаний Фото:

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов пришел на заседание посреди слушаний по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. Об этом сообщили журналисты из суда.

«Момотов зашел в зал во время перечисления материалов дела», — передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Момотов не может принять участие в судебном заседании из-за его госпитализации.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда РФ с 2010 года, однако 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее заявляла, что экс-судья использовал свой статус для прикрытия незаконной деятельности в сети отелей Marton, уклонялся от уплаты налогов и искусственно дробил бизнес, причинив ущерб бюджету свыше 500 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Момотов не явился на заседание, где рассматривалось дело о взыскании в доход государства его имущества. О том, что известно об экс-судье — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов пришел на заседание посреди слушаний по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества. Об этом сообщили журналисты из суда. «Момотов зашел в зал во время перечисления материалов дела», — передают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Момотов не может принять участие в судебном заседании из-за его госпитализации. Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда РФ с 2010 года, однако 26 сентября 2025 года его полномочия были досрочно прекращены по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Генпрокуратура ранее заявляла, что экс-судья использовал свой статус для прикрытия незаконной деятельности в сети отелей Marton, уклонялся от уплаты налогов и искусственно дробил бизнес, причинив ущерб бюджету свыше 500 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Момотов не явился на заседание, где рассматривалось дело о взыскании в доход государства его имущества. О том, что известно об экс-судье — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...