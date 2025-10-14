Медведев: в РФ взят курс на пополнение органов власти участниками СВО

Органы власти должны пополняться участниками специальной военной операции. Именно о таком курсе сообщил председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума «Женского движения Единой России».
«Этот курс на то, чтобы в органы государственной власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральным уровнем, приходило как можно больше участников СВО — вы знаете, этот курс взят», — заявил Медведев в рамках трансляции заседания. Он также отметил, что эта тема периодически обсуждается на встречах.
Помимо этого, Медведев отметил, что победа участников СВО на выборах означает, что люди им доверяют. По его словам, их доверие — это самое главное.
Ранее полпред президента РФ на Урале Артем Жога заявил, что в Уральском федеральном округе 98 ветеранов СВО победили на различных выборах. Об этом заявил, подводя итоги избирательных кампаний. Также он пожелал, успехов военнослужащим на новом, гражданском фронте.
