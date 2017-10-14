Гознак отверг претензии по изображению Сахалина на новых купюрах

Гознак отказался принимать претензии по изображению Сахалина на новых банкнотах. Представители компании утверждают, что пролив между материком и островом отображен правильно.
«Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, „якобы“ превращенного создателями дизайна в полуостров обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра или 80 микрон», — цитирует сообщение организации «Газета.ру».
Напомним, что жители Сахалина с недоумением восприняли изображение своего региона на банкнотах в две тысячи рублей. Они заметили, что остров неожиданно оказался присоединен к материковой части России с помощью перешейка.
Накануне российская валюта еще раз оказалась в центре внимания: власти Украины запретили оборот двухсотрублевых купюр с изображением Крыма. Меры затронули не только финансовые организации, но и украинскую почту, осуществляющую денежные переводы в разные страны.