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14 октября 2017
13 октября 2017
04:02  14 октября 2017 0

Гознак отверг претензии по изображению Сахалина на новых купюрах

Клипарт. Екатеринбург, купюры, монеты, деньги
Новые банкноты оказались в центре внимания из-за неточного рисункаФото: Александр Константинов © URA.RU

Гознак отказался принимать претензии по изображению Сахалина на новых банкнотах. Представители компании утверждают, что пролив между материком и островом отображен правильно.

«Относительно запросов, касающихся острова Сахалин, „якобы“ превращенного создателями дизайна в полуостров обращаем внимание, что ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра или 80 микрон», — цитирует сообщение организации «Газета.ру».

Напомним, что жители Сахалина с недоумением восприняли изображение своего региона на банкнотах в две тысячи рублей. Они заметили, что остров неожиданно оказался присоединен к материковой части России с помощью перешейка.

Накануне российская валюта еще раз оказалась в центре внимания: власти Украины запретили оборот двухсотрублевых купюр с изображением Крыма. Меры затронули не только финансовые организации, но и украинскую почту, осуществляющую денежные переводы в разные страны.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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