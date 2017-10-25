Собчак собралась на выборы президента под другой фамилией

Телеведущая Ксения Собчак перед выборами президента решила изменить свою фамилию. В бюллетенях она появится как кандидат «Против всех», сообщили несколько знакомых светской львицы.
Двое собеседников телеканала «Дождь» указывают, что Ксения Собчак собирается полностью заменить имя или фамилию на «Против всех». Другой источник издания отмечает, что Ксения не будет отказываться от своей девичьей фамилии и в графе будет указано: «Ксения Собчак — против всех».
Пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова оказалась не в курсе смены фамилии шефа. На вопрос о возможной смене имени и фамилии Чудинова ответила: «Супер идея, я впервые от вас это слышу».
Как указывает издание, в любом случае избиратели увидят в бюллетене нынешние имя и фамилию Собчак, так как российское законодательство предполагает, что при замене данных в течение года до дня выборов в графе кандидата указывается его прежнее имя.
О планах стать президентом РФ Ксения Собчак объявила 18 октября. Она предложила воспринимать строчку с ее фамилией в бюллетене как «против всех». «Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа „Против всех“. Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак», — предложила ведущая.
В среду, 25 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что графа «Против всех» будет восстановлена.