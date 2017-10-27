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27 октября 2017
13:49  27 октября 2017 0

Водитель автобуса попросил Жириновского восстановить справедливость. СКАН, ВИДЕО

Марафон
Лидера ЛДПР просят приструнить депутатаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ставропольский водитель автобуса Евгений Кусакин просит лидера ЛДПР разбудить совесть в местном депутате партии. Парламентарий на своем автомобиле проехал на красный свет и на полной скорости врезался в автобус, но, несмотря на записи камер видеонаблюдения, ГИБДД не признает его виновным в ДТП.

Историю водителя выложил на Pikabu брат жены Евгения Кусакина. По словам пользователя, сама авария произошла в Ставрополе 17 октября 2017 на перекрестке улиц Льва Толстого и 8 Марта. Водитель автобуса 32 маршрута пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда ему в бок врезался автомобиль Toyota Rav 4. Последним, как потом выяснилось, управлял депутат краевой Думы от ЛДПР Илья Дроздов. Парламентарий после аварии начал звонить знакомым, а когда на место ДТП приехали представители ГИБДД, то заявил, что именно автобус нарушал правила.

После этой истории Евгений Кусакин был уволен. Его заставляют оплатить компенсацию двум пассажирам автобуса, пострадавшим в аварии. Несмотря на наличие записей видеокамер, он боится, что его в итоге признают виновным в ДТП и просит Владимира Жириновского защитить от произвола.

Фото: пользователя neAgent на Pikabu

Виктор Жуков
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