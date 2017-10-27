Москвич три года ждет более 26 млн рублей, которые выиграл в лотерею

21:32 27 октября 2017 2

Мужчине обещали выдать деньги еще в мае 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Москвы обратился в полицию после того, как три года не мог получить выигрыш в лотерее «Гослото 6×45» компании «Столото».

В ноябре 2014 года он выиграл 26,8 млн рублей. Когда он сдал документы о выигрыше, мужчине пообещали, что деньги будут переданы в мае 2015 года, передает «РенТВ». Компания продолжает откладывать выдачу приза. Москвич обратился в правоохранительные органы, сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, в мае 2017 года житель Сочи выиграл в лотерее «Гослото «6×45» 364,7 млн рублей, что является абсолютным рекордом лотерей в России, напоминает RT. Лотерейный билет обошелся ему в 700 рублей. Спустя девять дней после этого случая житель Новосибирска выиграл в лотерею торгового дома «Столото» 300 млн рублей.