США запретили белорусской авиакомпании летать в Россию на Boeing

Министерство торговли США запретило белорусской авиакомпании «Белавиа» использовать самолеты Boeing для полетов в Россию и ряд других стран. Об этом говорится в официальном ответе Управления по промышленности и безопасности (BIS) Минторга США на запрос перевозчика.
Согласно официальному документу, «Белавиа» не сможет совершать рейсы на американских самолетах Boeing в Россию, а также в Иран, Северную Корею, Сирию и на Кубу. В то же время восемь самолетов Boeing, находящихся в распоряжении авиакомпании, допускаются к эксплуатации как на внутренних рейсах по территории Белоруссии, так и на международных маршрутах в другие страны.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с призывом к скорейшей отмене санкций, наложенных на белорусского авиаперевозчика «Белавиа».Соответствующее решение уже согласовано и одобрено всеми профильными министерствами и ведомствами, включая Госдепартамент, Министерство торговли, Министерство финансов и ряд других структур.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.