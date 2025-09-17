США запретили белорусской авиакомпании летать в Россию на Boeing

США запретили «Белавиа» летать на американских самолетах Boeing в Россию
Белорусской авиакомпании запретили летать на американских самолетах в Россию
Белорусской авиакомпании запретили летать на американских самолетах в Россию Фото:

Министерство торговли США запретило белорусской авиакомпании «Белавиа» использовать самолеты Boeing для полетов в Россию и ряд других стран. Об этом говорится в официальном ответе Управления по промышленности и безопасности (BIS) Минторга США на запрос перевозчика.

Согласно официальному документу, «Белавиа» не сможет совершать рейсы на американских самолетах Boeing в Россию, а также в Иран, Северную Корею, Сирию и на Кубу. В то же время восемь самолетов Boeing, находящихся в распоряжении авиакомпании, допускаются к эксплуатации как на внутренних рейсах по территории Белоруссии, так и на международных маршрутах в другие страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с призывом к скорейшей отмене санкций, наложенных на белорусского авиаперевозчика «Белавиа».Соответствующее решение уже согласовано и одобрено всеми профильными министерствами и ведомствами, включая Госдепартамент, Министерство торговли, Министерство финансов и ряд других структур.

