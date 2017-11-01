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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:14  01 ноября 2017 0

Появилась первая версия, почему студент московского колледжа отпилил голову преподавателю

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Сфотографировавшись с окровавленным ножом, молодой человек покончил с собойФото: depositphotos.com © URA.RU

В СМИ появилась первая версия появления двух трупов в колледже на западе Москвы. Студент поссорился с преподавателем, зарезал его, отпилил голову, а потом покончил с собой.

Поводом для убийства мог стать бытовой конфликт. «Между студентом и преподавателем произошёл конфликт, после чего один из них нанёс несколько ударов оппоненту, а потом покончил с собой», — цитирует RT слова информированного источника в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили о том, что в колледже были найдены два трупа, у одного из которых была частично отпилена голова. По предварительным данным, в погибших были опознаны преподаватель ОБЖ и один из его студентов. Последний перед смертью выложил в соцсетях селфи, на которых он, улыбаясь, позирует возле трупа с окровавленным ножом в руке, сообщает «Национальная служба новостей».

У погибшего преподавателя осталось двое детей. По словам студентов, он был очень добрым человеком, ставившим всем хорошие оценки, и ни с кем не конфликтовал, отмечает издание.

Игорь Чукреев
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