16:40 01 ноября 2017 8

У преподавателя Сергея Данилова была отпилена голова Фото: телеграм-канал Mash

Трупы студента и преподавателя найдены в учебном заведении в Москве. Убийство произошло во время перемены, свидетелей нет, передает телеграм-канал Mash

В столице в аудитории «Западного комплекса непрерывного образования» были убиты преподаватель ОБЖ Сергей Данилов и студент третьего курса Андрей Емельяненко. У обоих почти отпилены головы, рядом с трупами лежали орудия убийства — электропила и нож.

Рассматривается также версия, что произошло убийство и самоубийство. Предполагается, что студент на перемене убил преподавателя, а потом покончил с собой.