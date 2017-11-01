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01 ноября 2017
16:40  01 ноября 2017 8

В московском колледже электропилой отрезали головы студенту и преподавателю

У преподавателя Сергея Данилова была отпилена головаФото: телеграм-канал Mash

Трупы студента и преподавателя найдены в учебном заведении в Москве. Убийство произошло во время перемены, свидетелей нет, передает телеграм-канал Mash

В столице в аудитории «Западного комплекса непрерывного образования» были убиты преподаватель ОБЖ Сергей Данилов и студент третьего курса Андрей Емельяненко. У обоих почти отпилены головы, рядом с трупами лежали орудия убийства — электропила и нож.

Рассматривается также версия, что произошло убийство и самоубийство. Предполагается, что студент на перемене убил преподавателя, а потом покончил с собой.

Александр Лукманов
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