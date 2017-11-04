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04 ноября 2017
03 ноября 2017
09:13  04 ноября 2017 0

Актер сериала «Вероника марс» покончил с собой

Брэду Буфанду было 34 годаФОТО: Page Six

Известный американский актер Брэд Буфанда покончил жизнь самоубийством в Лос- Анджелесе. Трагедия случилась в ночь на 1 ноября. Об этом сообщил Hollywood Reporter.

Брэду было 34 года. Актер известен зрителям по ситкому «Малкольм в центре внимания», а также «CSI: Майами» и «Дни нашей жизни», и популярному в Америке сериалу «Вероника Марс».

Менеджер актера заявил, что эта смерть просто потрясла тех, кто его знал. Менеджер добавил, что Брэд Буфанда был талантливым актером и заботливым человеком, а недавно закончил съемки в двух новых фильмах, отмечают Nation News.

Рита Теркина
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