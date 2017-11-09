Три человека погибли при пожаре в здании внешней разведки

При пожаре в кабельном коллекторе в одном из технических зданий Службы внешней разведки погибло три человека. Еще семерых удалось спасти, сообщил журналистам источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — рассказал источник РИА «Новости». Он отметил, что площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.
Пожар произошел 8 ноября в районе 38-го километра МКАД. Огонь обнаружили в кабельном тоннеле двухэтажного строения СВР, сообщает «Утро.ру». Происшествию был присвоен второй уровень сложности. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. К 19 часам по московскому времени спасатели полностью потушили огонь.
Юго-Запад Москвы из-за пожара 8 ноября заволокло дымом. В сети было опубликовано видео очевидцев.