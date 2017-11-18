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18 ноября 2017
19:51  18 ноября 2017 0

Потерпело крушение самое большое воздушное судно в мире. ФОТО

На создание летательного аппарата было потрачено более ста миллионов фунтов стерлинговФото: Pixabay.com

В Великобритании потерпело крушение самое большое в мире воздушное судно — Airlander 10, гибрид самолета и дирижабля. Оно упало на поле в Бедфордшире.

Как сообщает Life.ru, воздушный корабль во время полета зацепился за деревья. Ветви порвали оболочку, возникла утечка гелия. После падения двадцатитонная кабина летательного аппарата оказалась полностью разрушена.

Это был второй полет Airlander 10. В пятницу, 17 ноября, прошли летные испытания аппарата, которые были признаны успешными.

Сообщается, что разработчик судна Hybrid Air Vehicles потратил на него более ста миллионов фунтов стерлингов. Airlander 10 должен был поступить на вооружение воздушных сил США, но военные отказались от него из-за недостатка денег.

Airlander 10 достигает в длину 90 метров, максимальная скорость полета — 148 км/ч.

Наталья Володина
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