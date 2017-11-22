Набиуллину расстроили цены на оливье и селедку под шубой

В России стоимость продуктов, необходимых для приготовления новогодних блюд, за 2017 год выросла 1,2%. Рост цен обеспокоил даже главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.
На заседании Госдумы Эльвира Набиуллина сообщила депутатам, что в стране сохраняются высокие инфляционные ожидания россиян — на уровне 8,7%.
«Для наглядности мы посчитали два очень простых индекса, можно их назвать новогодними — цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой. Салат оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей, селедка под шубой подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей», — приводит ТАСС слова председателя ЦБ.
Ранее исследовательский центр «Ромир» опубликовал выводы о том, что личная инфляция граждан РФ остается ниже официальных показателей, что указывает на сильную экономию средств при покупке повседневных товаров.