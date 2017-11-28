21:50 28 ноября 2017 2

В будущем совместная жизнь с роботом может стать нормой Фото: ibtimes.co.uk

В ближайшем будущем сексуальные меньшинства планеты пополнятся новой подгруппой — цифросексуалами. По оценкам канадских ученых, количество людей, желающих удовлетворять свои фантазии за счет секс-роботов, с каждым будет только увеличиваться.

«Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения. Люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы удовлетворять желания людей и делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать», — цитирует профессора Нила Маккартура РИА «Новости».



Ученый убежден, что врачам необходимо как можно скорее подготовиться к новой цифровой эпохе и изучить природу «цифросексуальности», чтобы эффективнее работать с пациентами в будущем. По мнению Маккартура, тяга к цифровым развлечением может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда у поклонников нового течения.

Известно, что сейчас производством секс-роботов занимаются всего четыре компании, однако эксперты предсказывают большую конкуренцию на этом рынке в следующем десятилетии. «Нынешние исследования учитывают неосведомленную публику, поэтому трудно сказать, останутся ли „цифросексуальные“ практики девиацией или же их широкое распространение приведет к тому, что социальные нормы изменятся», — рассуждает профессор робототехники Ноэль Шарки.