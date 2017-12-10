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10 декабря 2017
09 декабря 2017
06:58  10 декабря 2017 0

Евросоюз обвинили в поддержке террористов

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Милош Земан возмущен выступлением Лейле Халед в ЕвропарламентеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористов. С таким заявлением в субботу, 9 декабря, на заседании политического движения «Свобода и прямая демократия» выступил президент Чехии Милош Земан.

«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», — приводит Gazeta.Ru слова Земана.

Свою позицию чешский лидер аргументировал тем, что в сентябре Европарламент предоставил трибуну для выступления активистке Народного фронта освобождения Палестины Лейле Халед. Эта организация признана в Евросоюзе, Израиле, Канаде и Соединенных Штатах террористической, а сама Халед в 1969 году принимала участие в захвате парижского самолета компании Trans World Airlines

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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