Евросоюз обвинили в поддержке террористов

06:58 10 декабря 2017 0

Милош Земан возмущен выступлением Лейле Халед в Европарламенте Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Евросоюз проявляет трусость в отношении поддержки Израиля и действует в интересах палестинских террористов. С таким заявлением в субботу, 9 декабря, на заседании политического движения «Свобода и прямая демократия» выступил президент Чехии Милош Земан.

«Трусливый Евросоюз делает все, чтобы пропалестинские террористические движения преобладали над движением произраильским, к которому отношусь я», — приводит Gazeta.Ru слова Земана.

Свою позицию чешский лидер аргументировал тем, что в сентябре Европарламент предоставил трибуну для выступления активистке Народного фронта освобождения Палестины Лейле Халед. Эта организация признана в Евросоюзе, Израиле, Канаде и Соединенных Штатах террористической, а сама Халед в 1969 году принимала участие в захвате парижского самолета компании Trans World Airlines