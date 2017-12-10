Украину признали самой бедной страной Европы

08:41 10 декабря 2017 0

Уровень доходов населения ее жителей оказался самым низким Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Уровень доходов населения на Украине после вычета всех налогов оказался самым низким среди стран Европы. В среднем речь идет о сумме в 190 евро на человека.

На строчках выше находятся Молдавия с 216 евро, и Азербайджан с 232, передает телеканал 360. Россию поместили в середину списка с показателем в 474 евро. Самыми богатыми в Европе признали швейцарцев с доходом в 4421 евро. За ними идут жители Исландии (3440 евро) и Норвегии (3405 евро).

Как писало «URA.RU», ранее экс-министр труда Украины, депутат Верховной Рады Михаил Папиев выступил на телевидении с заявлением о том, что за последние пять лет население страны сократилось минимум на 10 миллионов человек.