С Навального через суд потребовали вернуть пожертвование в 500 рублей

С блогера Алексея Навального потребовали вернуть 500 рублей, пожертвованные на его президентскую кампанию, через Савеловский районный суд Москвы. Как рассказала журналистам пресс-секретарь суда Мария Михайлова, 21 декабря суд приступит к рассмотрению по существу иска к Навальному.
Заявление против блогера написал гражданин Жбанков В.В., ранее якобы поддержавший Навального. РАПСИ отмечает, что в пятницу, 15 декабря, состоялась досудебная подготовка по иску гражданина.
В Савеловский районный суд Москвы уже не в первый раз поступает иск к Навальному о возврате пожертвований. В конце ноября суд удовлетворил требования Михаила Костенко и обязал штаб Навального выплатить заявителю 50 тысяч рублей. Уточняется, что Костенко решил вернуть деньги, когда узнал, что Навальный имеет непогашенную судимость и в соответствии с законом не может принимать участие в президентских выборах. Также мужчину насторожил факт неоднократных поездок Навального за границу при отсутствии трудовой деятельности.
Алексей Навальный был осужден по уголовной статье «Присвоение и растрата» по делу «Кировлеса», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» гласит о том, что осужденный за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
Президентские выборы пройдут в России весной 2018 года.