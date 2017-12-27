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28 декабря 2017
27 декабря 2017
16:56  27 декабря 2017 1

Екатеринбурженку в Ираке обвинили в терроризме

Представитель Кадырова прилетел в Москву с двумя девочкам из ИракаФото: Хеда Саратова, Facebook

Родные 18-летней екатеринбурженки, оказавшейся в тюрьме в Багдаде, обратились за помощью к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Валерия Кокорина находится в заключении вместе с двумя детьми, семья молодой женщины просит помочь вернуть ее на родину.

«С просьбой помочь вернуть в Россию внучку обратилась жительница Екатеринбурга, — сообщили „URA.RU“ в аппарате омбудсмена. — Бабушка Валерии не допускает мысли, что ее внучка стала террористкой. По словам женщины, внучка уехала в Ирак и вышла там замуж за местного жителя. Пожилая женщина не видит связи между замужеством в Ираке и терроризмом».

«Всех российских женщин, находящихся в тюрьме, обвиняют по статьям «терроризм» и «незаконное пересечение госграницы Ирака», — заявлял ранее Зияд Сабсаби, представитель Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки, передавал телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что в Москву из Багдада прилетел самолет с четырехлетней Сумайо из Тюмени и трехлетней Кевчар из Махачкалы. Родители девочек — террористы, уехали в Сирию и там погибли. По данным Зияда Сабсаби, в багдадской женской тюрьме сейчас сидят 69 женщин и 108 детей. Это жены и дети убитых террористов. Сейчас Кадыров ведет работу по возвращению их в Россию.

Александр Лукманов
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