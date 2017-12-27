В Тюмень благодаря Кадырову вернулась девочка из багдадской тюрьмы

11:20 27 декабря 2017 4

В Россию возвращают детей террористов, убитых в Сирии и Ираке Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмень усилиями главы Чечни Рамзана Кадырова вернулась четырехлетняя девочка Сумайо. Ее родители были террористами запрещенной в России группировки ИГИЛ и погибли.

В итоге ребенок вместе с другими женщинами и детьми с аналогичной историей оказалась багдадской тюрьме, сообщает «Ридус». Рамзан Кадыров давно ведет работу по возвращению женщин и детей в Россию. На этот раз удалось вернуть двух девочек. Кроме тюменки, домой вернулась трехлетняя Кевсар из Махачкалы.

«Благодаря вмешательству главы Чечни сегодня мы получили решение суда о возвращении их домой», — рассказал его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Детей доставили самолетом из Багдада в Москву, где передали бабушкам.

«В женской тюрьме Багдада до сих пор находятся 69 женщин и 108 детей, — приводит слова Зияда Сабсаби канал 360. — Всех женщин, находящихся в тюрьме, обвиняют по статьям «терроризм» и «незаконное пересечение госграницы Ирака».

В августе пятеро дагестанских детей, доставленные родителями-террористами в Ирак и Сирию, вернулись на родину. В начале декабря удалось вернуть 26-летнюю тюменку с пятью детьми. Так же была освобождена жительница ХМАО с двумя детьми.