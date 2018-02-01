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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:13  01 февраля 2018 8

Авиаперевозчика первых лиц России обвинили в хищениях на миллиарды

Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, самолет, дом, небо
Против экс-руководства 224-го летного отряда возбудили уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“», которое занимается перевозками первых лиц страны. В частности, самолеты отряда транспортируют автомобили, входящие в кортежи российского руководства.

Бывший замгендиректора предприятия Дмитрий Новицкий уже арестован Мещанским судом, сообщает «Коммерсант». Также по делу проходит экс-начальник Новицкого — Константин Вартанов. Как показало расследование, с 2010 по 2015 год руководство летного отряда совершило хищение денежных средств АО «Рособоронэкспорт», которые выделялись на организацию воздушных перевозок. В «Рособоронэкспорте» выявили махинации своего партнера и обратились в органы. В результате хищений компания могла потерять порядка 2 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», летный отряд мог во много раз завышать цены на логистические услуги для «Рособоронэкспорта» с помощью фирмы-посредника. По данным следствия, она контролировалась экс-руководителями «224-го летного отряда». При этом деньги «Рособоронэкспорта» со счетов авиакомпании выводили в ближневосточные банки.

«224-й летный отряд» существует с 1979 года, когда его создали для переброски грузов и личного состава для войны в Афганистане. В 1993 году отряд был перепрофилирован и стал заниматься воздушными перевозками по поручениям главы государства. В последние годы компания также перевозила грузы военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.

Дарья Корчак
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