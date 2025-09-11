Песков внес важное уточнение про возможный разговор по телефону Путина и Трампа

На данный момент никаких договоренностей о сроках или дате проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока нет никаких конкретных договоренностей о сроке, о дате проведения телефонного контакта», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что при необходимости телефонный разговор между российским и американским политиками может быть организован достаточно быстро. Все необходимые каналы коммуникации между сторонами функционируют.
Ранее Дональд Трамп сообщил о возможности телефонного разговора с Владимиром Путиным в ближайшее время. По словам Трампа, диалог с российским лидером может состояться на текущей или на следующей неделе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.