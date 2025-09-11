Песков внес важное уточнение про возможный разговор по телефону Путина и Трампа

Песков: у Трампа и Путина нет договоренностей о телефонном разговоре
При необходимости телефонный разговор между Трампом и Путиным будет организован быстро
При необходимости телефонный разговор между Трампом и Путиным будет организован быстро Фото:

На данный момент никаких договоренностей о сроках или дате проведения телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не существует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких конкретных договоренностей о сроке, о дате проведения телефонного контакта», — ответил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что при необходимости телефонный разговор между российским и американским политиками может быть организован достаточно быстро. Все необходимые каналы коммуникации между сторонами функционируют.

Ранее Дональд Трамп сообщил о возможности телефонного разговора с Владимиром Путиным в ближайшее время. По словам Трампа, диалог с российским лидером может состояться на текущей или на следующей неделе.

