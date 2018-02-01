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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:43  01 февраля 2018 3

Россия продолжит «мирное сражение» за права своих спортсменов

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле поняли, что МОК и спортивный суд имеют разные позицииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Россия продолжит «мирное сражение» за права своих спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария), который оправдал 28 атлетов, пожизненно отстраненных от Игр.

Песков не стал говорить, будут ли они участвовать в Олимпийских играх в Пхенчане. «Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК, и именно в результате этих контактов уже будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», — приводит его слова «Национальная служба новостей».

После Олимпиады в Сочи 43 российских спортсмена были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Медалистов лишили наград, и Россия уступила первое место в командном зачете, напоминает агентство Nation News. Теперь после решения CAS РФ вернула себе первое место.

Семен Гринберг
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