15:43 01 февраля 2018 3

В Кремле поняли, что МОК и спортивный суд имеют разные позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия продолжит «мирное сражение» за права своих спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария), который оправдал 28 атлетов, пожизненно отстраненных от Игр.

Песков не стал говорить, будут ли они участвовать в Олимпийских играх в Пхенчане. «Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК, и именно в результате этих контактов уже будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», — приводит его слова «Национальная служба новостей».

После Олимпиады в Сочи 43 российских спортсмена были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Медалистов лишили наград, и Россия уступила первое место в командном зачете, напоминает агентство Nation News. Теперь после решения CAS РФ вернула себе первое место.