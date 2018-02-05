Абрамович попросил вид на жительство в Швейцарии

17:24 05 февраля 2018 0

Российский миллиардер хочет перебраться из Великобритании в Швейцарию Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Российский миллиардер Роман Абрамович вновь подал прошение на предоставление ему вида на жительство в Швейцарии. По данным швейцарских СМИ, впервые бизнесмен обратился за документом летом 2016 года, однако позже отозвал свою заявку.

Известно, что Абрамович в 2016 году планировал поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Соотвествующую заявку бизнесмен отправил в муниципалитет общины и миграционную службу. «С учетом его финансовых ресурсов он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ», — цитирует главу миграционного отдела кантона Вале Жака Делаваллаза издание РБК.

Летом прошлого года Абрамович отозвал свое заявление. Бизнесмен отказался сообщать журналистов причины своего решения. Позже торгово-коммерческий суд Цюриха запретил газетам раскрывать подробности ситуации.

Роман Абрамович занимает 12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes. Большую часть времени бизнесмен проживает в Великобритании. На прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что миллиардеры-иностранцы, проживающие в туманном Альбионе, в ближайшее время будут обязаны раскрыть источники своих доходов. «Когда мы доберёмся до вас… до ваших активов, мы создадим такую обстановку, что вам придётся жить в тяжёлых условиях» — цитирует Уоллеса RT.