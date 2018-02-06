Вице-президент «ЛУКОЙЛа» забрал заявление на дочь телеведущего, избившую его сына. ФОТО

Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Геннадий Федотов забрал из полиции заявление, которое он написал на одноклассницу своего сына. По его словам, девочка публично извинилась за свой поступок и в настоящее время конфликт исчерпан, передает телеграм-канал Mash.
«URA.RU» напоминает, что конфликт между детьми начался из-за того, что девочка встала на шапку мальчика. Он попросил ее отойти, после чего получил от одноклассницы удар в висок. В результате побоев у сына Федотова ушиб локтевого сустава и правой половины лица. После инцидента отец пострадавшего написал заявление в полицию.
В последнее время в России резко выросло количество трагических инцидентов в школах. Так, в конце января пермская школьница угрожала одноклассникам десертным ножом в столовой, а в начале февраля в кемеровской школе подросток ударил ножом 13-летнюю девочку.