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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:50  06 февраля 2018 2

Вице-президент «ЛУКОЙЛа» забрал заявление на дочь телеведущего, избившую его сына. ФОТО

Операция
Федотов попросил в полиции отказать в возбуждении уголовного делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Геннадий Федотов забрал из полиции заявление, которое он написал на одноклассницу своего сына. По его словам, девочка публично извинилась за свой поступок и в настоящее время конфликт исчерпан, передает телеграм-канал Mash.

«URA.RU» напоминает, что конфликт между детьми начался из-за того, что девочка встала на шапку мальчика. Он попросил ее отойти, после чего получил от одноклассницы удар в висок. В результате побоев у сына Федотова ушиб локтевого сустава и правой половины лица. После инцидента отец пострадавшего написал заявление в полицию.

Фото: телеграм-канал Mash

В последнее время в России резко выросло количество трагических инцидентов в школах. Так, в конце января пермская школьница угрожала одноклассникам десертным ножом в столовой, а в начале февраля в кемеровской школе подросток ударил ножом 13-летнюю девочку.

Ксения Томашова
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