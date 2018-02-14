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14 февраля 2018
13 февраля 2018
03:28  14 февраля 2018 0

Опубликован рейтинг регионов по уровню жизни

Адресники. Ханты-Мансийск, ханты-мансийск, храм, православие, религия, собор преображения господня
ХМАО вошел в десятку регионов-лидеров по уровню жизниФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сети появился рейтинг регионов России по уровню жизни. Таблицу, как и в прошлые годы, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из уральских регионов в первую десятку удалось попасть лишь Ханты-Мансийскому автономному округу. Остальные расположились ниже, в том числе, практически в самом низу списка.

При составлении рейтинга информагентство РИА «Новости» учитывало уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, обеспеченность социальной инфраструктурой, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологию, уровень образования, показатели развития экономики, малого бизнеса и т. д. Каждый из этих критериев оценивался баллами, а место в рейтинге определялось их суммой.

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Первую пятерку регионов-лидеров закрыли республика Татарстан (65,59 баллов) и Белгородская область (64). Что касается Урала, Югра оказалась на 9 строчке (58,46). Свердловская область заняла 11 позицию (56,80), чуть ниже расположилась Тюменская — 13 место (55,81), Ямало-Ненецкий автономный округ — 16 место (53,30), Челябинская область — 21 место (52,19).

Значительно уступил соседним регионам Пермский край, который оказался на 41 строчке рейтинга с показателем в 45,26 балла. В число аутсайдеров попала Курганская область. Она оказалась на 77 месте с результатом в 28,78 балла.

Сергей Демин
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