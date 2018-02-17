В медиадеревне на Олимпиаде нашли труп журналиста

В медиадеревне Пхенчхана, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры сотрудники СМИ, нашли труп корейского журналиста. Он работал переводчиком в одной из японских вещательных комнат.
Его тело нашли в одной из комнат дома, в котором живут журналисты, уточняет телеканал 360. «Это кореец, который помогал коллегам из Японии. Сосед по комнате в медиадеревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мёртв. Ему было 55 лет», — приводит RT слова представителя оргкомитета.
Полиция уже проводит расследование по факту смерти мужчины. Знакомые погибшего отмечают, что незадолго до смерти он жаловался на боли в сердце.
Олимпиада также запомнится серьезными травмами российских спортсменов. «URA.RU» ранее сообщало о переломе ноги у сноубордиста Николая Олюнина — атлету понадобилась помощь, чтобы покинуть трассу. В больницу также попал горнолыжник Павел Трихичев — момент жесткого падения попал на видео.