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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:54  17 февраля 2018 0

В медиадеревне на Олимпиаде нашли труп журналиста

Проводы олимпийской сборной. Москва, олимпийские кольца, олимпиада, багаж
Мертвое тело нашли в одной из комнатФото: Павел Бедняков © URA.RU
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В медиадеревне Пхенчхана, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры сотрудники СМИ, нашли труп корейского журналиста. Он работал переводчиком в одной из японских вещательных комнат.

Его тело нашли в одной из комнат дома, в котором живут журналисты, уточняет телеканал 360. «Это кореец, который помогал коллегам из Японии. Сосед по комнате в медиадеревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мёртв. Ему было 55 лет», — приводит RT слова представителя оргкомитета.

Полиция уже проводит расследование по факту смерти мужчины. Знакомые погибшего отмечают, что незадолго до смерти он жаловался на боли в сердце.

Олимпиада также запомнится серьезными травмами российских спортсменов. «URA.RU» ранее сообщало о переломе ноги у сноубордиста Николая Олюнина — атлету понадобилась помощь, чтобы покинуть трассу. В больницу также попал горнолыжник Павел Трихичев — момент жесткого падения попал на видео.

Кирилл Егоров
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