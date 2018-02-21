Кудрин предложил возложить на россиян часть расходов на медицину

15:39 21 февраля 2018 24

Идея Кудрина понравится далеко не всем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Без дополнительных средств от граждан здравоохранение России безнадежно отстанет от мирового уровня, а страна перестанет быть великой державой. Чтобы избежать этого, государство должно ввести систему дополнительных социальных платежей непосредственно от населения. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

При этом правительство должно увеличить бюджетные расходы на медицину с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м и сохранить льготы для наиболее нуждающихся россиян. Что же до остальных, то, как указывают кудринцы, для них врачи и сегодня бесплатны лишь формально: в 2016 году за их услуги доплачивали 15% россиян. Если вывести из «тени» эти платежи и сделать их официальными, то к 2035 году продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия до 48, пишет РБК.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин считается одним из возможных авторов так называемого «бюджетного маневра», который должен обеспечить рост вливаний в систему здравоохранения и социальной поддержки, сообщает «Национальная служба новостей». Известен он и другими заявлениями, неоднозначно воспринимаемыми россиянами. Так, он является главным лоббистом повышения пенсионного возраста, напоминает сайт VSE42.Ru. При этом срок выхода на пенсию для мужчин и женщин, по мнению Кудрина, должен быть одинаков либо различаться совсем немного, дополняет «Федеральное агентство новостей».