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21 февраля 2018
15:39  21 февраля 2018 24

Кудрин предложил возложить на россиян часть расходов на медицину

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, кудрин алексей
Идея Кудрина понравится далеко не всемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Без дополнительных средств от граждан здравоохранение России безнадежно отстанет от мирового уровня, а страна перестанет быть великой державой. Чтобы избежать этого, государство должно ввести систему дополнительных социальных платежей непосредственно от населения. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

При этом правительство должно увеличить бюджетные расходы на медицину с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м и сохранить льготы для наиболее нуждающихся россиян. Что же до остальных, то, как указывают кудринцы, для них врачи и сегодня бесплатны лишь формально: в 2016 году за их услуги доплачивали 15% россиян. Если вывести из «тени» эти платежи и сделать их официальными, то к 2035 году продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия до 48, пишет РБК.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин считается одним из возможных авторов так называемого «бюджетного маневра», который должен обеспечить рост вливаний в систему здравоохранения и социальной поддержки, сообщает «Национальная служба новостей». Известен он и другими заявлениями, неоднозначно воспринимаемыми россиянами. Так, он является главным лоббистом повышения пенсионного возраста, напоминает сайт VSE42.Ru. При этом срок выхода на пенсию для мужчин и женщин, по мнению Кудрина, должен быть одинаков либо различаться совсем немного, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Владимир Васин
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