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27 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:05  27 февраля 2018 0

В Москве в возрасте 102 года умерла артистка театра Маяковского

Карпова служила в театре Маяковского с 1938 годаФото: скриншот, «На подмостках сцены», youtube.com

В Москве скончалась старейшая артистка театра Маяковского Татьяна Карпова, ей было 102 года. Она умерла дома в окружении родственников. Карпова служила в театре с 1938 года. Вплоть до своей болезни она оставалась ведущей артисткой театра, пишет сайт VSE42.Ru.

Карпова родилась в Харькове в 1916 году. Она впервые вышла на сцену в 13 лет в постановке «Маклена Граса». Потом она училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме. В 1938 году ее приняли в труппу театра имени Маяковского, где она и проработала всю жизнь. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым, пишет портал «Дни.ру».

Артистка выходила замуж четыре раза, но детей у нее не было. Несколько месяцев назад актриса сломала шейку бедра. Ей сделали несколько неудачных операций, после которых Карпова оказалась прикована к постели.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала большой удачей возможность играть с Карповой, писал RT. Она назвала Карпову успешной, блистательной и талантливой.

Ольга Кулакова
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