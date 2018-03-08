В Копенгагене начнется судебный процесс о громком убийстве шведской журналистки

07:03 08 марта 2018 0

Слушания начнутся с ознакомления с результатами полицейского расследования по этому делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Копенгагене начинается судебный процесс над владельцем субмарины «Наутилус», датским изобретателем Петером Мадсеном. Его обвиняют в убийстве журналистки из Швеции Ким Валль.

Суд рассчитан на 12 дней слушаний и должен завершиться 25 апреля: в этот день Мадсену должны вынести приговор. Слушания начнутся с ознакомления результатов полицейского расследования по этому делу, первые показания даст сам подозреваемый. После нескольких дней перерыва 21 марта Мадсен продолжит давать показания. В последующие дни будут заслушаны мнения и выводы экспертов, а также свидетели. 4 апреля суд ознакомится с результатами судебно-психиатрической экспертизы, пишет РИА «Новости».

Шведская журналистка собиралась написать статью об датском изобретателе, но исчезла после плавания на подлодке «Наутилус» 10 августа прошлого года. Мадсен сначала утверждал, что высадил ее на берег вечером того же дня, однако позже он решил изменить свои показания, сообщив, что журналистка погибла в результате несчастного случая. Тело Валль было найдено после нескольких дней поиска, оно было расчленено: голова и конечности отсутствовали. Позже полиция Копенгагена обнаружила и другие части тела.

Мадсена обвинили в убийстве и непристойном обращении с трупом. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении или пожизненной изоляции изобретателя. Помимо этого, подлодку предложено конфисковать и утилизировать.