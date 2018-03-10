09:39 10 марта 2018 1

Создатель Siri считает, что голосовой помощник используется бестолково Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Создатель голосового помощника Siri Норман Вирански заявил, что разочарован бездарной политикой компании Apple в отношении своего детища. По его словам, за последние годы корпорация никак не улучшила приложение.

Разработчик считает, что за последние пять лет Apple уничтожила главную задачу, которая изначально ставилась перед Siri: голосовой помощник должен был помогать пользователям исключительно в сферах развлечений и путешествий. После того, как за продукт взялись специалисты калифорнийской компании, функции приложения оказались слишком размыты, сообщает «Экономика сегодня». Вирански считает, что приложение перестало справляться со своими функциями, поскольку Apple многократно игнорировал его предупреждения.



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