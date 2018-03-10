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10 марта 2018
09 марта 2018
09:39  10 марта 2018 1

Создатель голосового помощника Siri разочаровался в Apple

клипарт Копьютеры и соц сети, айфон, iphone, эппл, apple
Создатель Siri считает, что голосовой помощник используется бестолковоФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Создатель голосового помощника Siri Норман Вирански заявил, что разочарован бездарной политикой компании Apple в отношении своего детища. По его словам, за последние годы корпорация никак не улучшила приложение.

Разработчик считает, что за последние пять лет Apple уничтожила главную задачу, которая изначально ставилась перед Siri: голосовой помощник должен был помогать пользователям исключительно в сферах развлечений и путешествий. После того, как за продукт взялись специалисты калифорнийской компании, функции приложения оказались слишком размыты, сообщает «Экономика сегодня». Вирански считает, что приложение перестало справляться со своими функциями, поскольку Apple многократно игнорировал его предупреждения.

Ранее стало известно, что осенью в продажу поступит новый планшет iPad Pro. Новый продукт Apple будет представлен в двух вариантах: с диагональю экрана 6,1 и 9,7 дюйма. Минимальная стоимость девайса составит 259 долларов.

Сергей Макеев
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