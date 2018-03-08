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09 марта 2018
08 марта 2018
23:53  08 марта 2018 0

Apple анонсировала дату выхода нового iPad. ФОТО

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Новый iPad Pro появится в магазинах в сентябре 2018 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

В сентябре 2018 года компания Apple выпустит новый планшетный компьютер iPad Pro. Об этом журналистам рассказали близкие к производителю источники, отметив, что первая презентация гаджета пройдет в июне на выставке WWDC 2018 в Сан-Хосе [Калифорния, США].

Известно, что iPad поступит на рынок в двух вариантах — с диагональю экрана 6,1 и 9,7 дюйма, а также получит функцию распознавания лиц Face ID. Стоимость будет варьироваться в пределах 259—749 долларов, пишет Nation News.

По словам инсайдеров, выпуск нового планшета обусловлен низким уровнем продаж флагманского смартфона iPhone X. Вероятно, именно из-за этого Apple решил установить невысокую минимальную цену на новый iPad Pro.

Сергей Демин
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