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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
00:07  12 марта 2018 0

Путин исключил возвращение Крыма и Севастополя Украине. «Вы что, с ума сошли?»

Визит Президента РФ Владимира Путина на
По мнению российского лидера, этого не произойдет ни при каких обстоятельствахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Крым и Севастополь не вернутся в состав Украины. По его словам, такого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Об этом глава России сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который появился в социальных сетях в воскресенье, 11 марта.

«Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — заявил российский лидер. Также Путин добавил, что не сомневался о введении антироссийских санкций из-за Крыма. Власти России уже не раз сообщали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, передает «Федеральное агентство новостей».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ. Тем не менее, власти Украины все еще считают Крым своей территорией и не перестают строить планы по возвращению полуострова.

Александр Черноскутов
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