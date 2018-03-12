Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Крым и Севастополь не вернутся в состав Украины. По его словам, такого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Об этом глава России сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который появился в социальных сетях в воскресенье, 11 марта.
«Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — заявил российский лидер. Также Путин добавил, что не сомневался о введении антироссийских санкций из-за Крыма. Власти России уже не раз сообщали, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, передает «Федеральное агентство новостей».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за присоединение к РФ. Тем не менее, власти Украины все еще считают Крым своей территорией и не перестают строить планы по возвращению полуострова.