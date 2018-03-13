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13 марта 2018
22:35  13 марта 2018 0

Полковник Захарченко даст показания против сотрудников ФСБ

Захарченко хочет, чтобы против сотрудников ФСБ возбудили уголовное делоФото: скриншот видео
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, готов давать показания против сотрудников ФСБ. Об этом сообщил источник, близкий к делу.

«Захарченко категорически отвергает все обвинения и готов дать показания о коррупционных преступлениях, совершённых сотрудниками ФСБ, которые его отрабатывали», — рассказал источник, чьи слова приводит агентство ТАСС. Таким образом полковник хочет добиться того, чтобы против сотрудников ФСБ отдела «М» возбудили уголовное дело. По словам источника, они обманули Захарченко, так как не сдержали своего обещания отпустить полковника под домашний арест за сделку со следствием.

Напомним, Дмитрий Захарченко был обвинен во взяточничестве и превышении полномочий, а затем арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него обнаружили почти девять млрд рублей в различных валютах, а также особняк в Лондоне. В феврале у гражданской жены Захарченко арестовали 20 млн рублей.

Дарья Корчак
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