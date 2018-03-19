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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
04:03  19 марта 2018 0

За Путина отдали свои голоса более 37,5 млн россиян

Сергей Бабурин стал кандидатом, получившим наименьшую поддержку россиянФото: Серж Серебру, Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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По последней информации ЦИК РФ, количество голосов, отданных за действующего президента РФ Владимира Путина, превысило 76%. По данным на 0:50 мск после обработки 75,82% протоколов территориальных комиссий, его поддерживают 37 млн 506 тыс. 385 россиян.

Второе место в президентской гонке уверенно занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин — за него проголосовали 12,39% избирателей (6 млн 108 тыс. 252 голоса). Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (ЛДПР) с 6,01% (2 млн 961 тыс. 018 голосов).

Фото: ГАС Выборы, скрин

Остальные участники кампании не набирают и 2%. Так, у Ксении Собчак самый большой результат среди аутсайдеров гонки — 1,51% (741 874 голоса). Далее идут Григорий Явлинский (0,9%, 445 769 голосов), Борис Титов (0,69%, 342 207 голосов) и Максим Сурайкин (0,67% 331 282 голоса). Антилидером голосования пока выступает Сергей Бабурин: за него отдали свои голоса всего 314 тыс. 787 человек, что составило 0,64%.

Напомним, президентские выборы состоялись в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. По предварительным результатам, Владимир Путин лидирует со значительным отрывом и побеждает в первом туре.

Евгений Александров
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