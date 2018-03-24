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24 марта 2018
19:11  24 марта 2018 0

Российские футболисты отметили разгромное поражение от Бразилии в ночном клубе. ВИДЕО

ночная жизнь клубов и баров. «Шалом Шанхай» и «Мизантроп». Екатеринбург, коктейль, вопросы, бар, алкоголь, кто здесь
Футболисты не играли на поле, но отметили поражение в ночном клубеФото: Дарья Попова © URA.RU

Два футболиста российской сборной Константин Рауш и Роман Нойштедтер после проигрыша сборной Бразилии были замечены в ночном клубе Москвы.

Напомним, что 23 марта сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче, прошедшем на столичном стадионе «Лужники». Контрольный матч закончился со счетом 0:3, пишет RT. После поражения двое игроков российской команды отметились в одном из московских клубов, пишет championat.com. Футболисты проводили время за отдельным столиком в компании друзей и покинули заведение лишь в пятом часу утра.

Отметим, что ни Рауш, ни Нойштедтер не принимали участие в проигранном матче. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил Рауша в заявку на игру, а Нойштедтер провел матч на скамейке запасных.

Виктор Жуков
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