Российские футболисты отметили разгромное поражение от Бразилии в ночном клубе. ВИДЕО

Два футболиста российской сборной Константин Рауш и Роман Нойштедтер после проигрыша сборной Бразилии были замечены в ночном клубе Москвы.
Напомним, что 23 марта сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче, прошедшем на столичном стадионе «Лужники». Контрольный матч закончился со счетом 0:3, пишет RT. После поражения двое игроков российской команды отметились в одном из московских клубов, пишет championat.com. Футболисты проводили время за отдельным столиком в компании друзей и покинули заведение лишь в пятом часу утра.
Отметим, что ни Рауш, ни Нойштедтер не принимали участие в проигранном матче. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил Рауша в заявку на игру, а Нойштедтер провел матч на скамейке запасных.