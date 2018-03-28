В России разработали новый суперкомпьютер «Говорун»

00:32 28 марта 2018 0

Новое устройство было названо в честь академика Николая Говоруна ФОТО: скрин/YouTube

В научном городе Дубна создали новый суперкомпьютер «Говорун», который может войти в топовые рейтинги российских систем такого класса. Об этом рассказал на презентации замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников.

«Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса», — цитирует слова Трубникова ТАСС.

Устройство получило имя в честь академика Николая Говоруна, математика и бывшего главного редактора советского журнала «Программирование». Суперкомпьютер «Говорун» — это совместная разработка Лаборатории информационных технологий и Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова, поддержанный дирекцией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), а также реализованный при участии специалистов группы корпорации Intel, компании NVIDIA, IBS Platformix и PCK.

Специалисты рассчитывают, что новый проект существенно увеличит комплексные экспериментальные и теоретические исследования в области ядерной физики, а также физики конденсированных сред. Стоит отметить, что вычислительные мощности «Говоруна» поспособствуют целому спектру исследований ОИЯИ, в частности, в рамка мегапроекта NICA. Помимо этого, суперкомпьютер будет использоваться для решения задач, которые выполняются совместно с другими мировыми исследовательскими и научными центрами.

«Говорун» предоставит возможность проводить массивные параллельные расчеты для решения задач в области квантовой хромодинамики, поспособствует качественному повышению оперативности моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов, а также позволит исследовать свойства сильно-коррелированных систем, относящиеся к физике новых материалов.