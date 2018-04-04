03:13 04 апреля 2018 0

Один из очевидцев рассказал, что слышал около 20 выстрелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция сообщила о стрельбе в штаб-квартире видеохостинговой компании YouTube, которая находится в Сан-Бруно (Калифорния, США). Сведения о пострадавших разнятся, на момент публикации известно о пяти раненых.

Сотрудник корпорации Вадим Лаврусик написал на своей странице в Twitter о том, что в здании слышны звуки выстрелов. «Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», — цитирует RT Лаврусика. Чуть позже он сообщил, что находится в безопасности после проведенной эвакуации.

В результате происшествия ранения получили как минимум пять человек. Все пострадавшие доставлены в больницу Стэнфорда, передает «Национальная служба новостей». Ряд СМИ сообщает, что стрельбу устроила женщина в темной одежде с платком на голове. Подозреваемая была найдена мертвой. По предварительным данным, она покончила с собой. Один из очевидцев рассказал, что слышал около 20 выстрелов, пишет РБК. На месте инцидента работают полицейские, машины скорой помощи, а также пожарные.