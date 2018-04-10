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10 апреля 2018
16:21  10 апреля 2018 1

В России появится министерство семьи

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Главой нового ведомства могут назначить Анну КузнецовуФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Российской Федерации может появиться министерство семьи. Наиболее вероятная кандидатура на пост главы ведомства — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Разговоры о назначении Кузнецовой на новую должность начали ходить еще осенью 2017 года.

О создании министерства семьи сообщает близкий к Кремлю источник, пишет Nation News. По его словам, нововведение следует ожидать после 7 мая, когда произойдут изменения в кабинете министров. Предтечей этому была информация о создании министерства по делам детей. Связывали это с тем, что с 2018 года стартует проект «Десятилетием детства», подписанный президентом России Владимиром Путиным.

В связи с появлением нового министерства изменения могут коснуться института уполномоченных по правам ребенка. Новое ведомство может разделить его функции с институтом омбудсменов. Кроме того, источник, близкий к Кремлю, отмечает, что функции Минобнауки также могут быть урезаны. Так, останется ведомство, отвечающее за науку и образование, а все полномочия, инструменты и функционал, касающиеся усыновлений, приютов, детдомов, интернатов и органов опеки, перейдут к министерству семьи.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагала ввести в школьную программу ОБЖ темы, которые касаются безопасности в интернете, пишет сайт «Подмосковье сегодня». По мнению детского омбудсмена, в настоящее время в мире мало уделяют внимания безопасности несовершеннолетних в Сети.

Иван Шестак
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