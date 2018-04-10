В России появится министерство семьи

В Российской Федерации может появиться министерство семьи. Наиболее вероятная кандидатура на пост главы ведомства — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Разговоры о назначении Кузнецовой на новую должность начали ходить еще осенью 2017 года.
О создании министерства семьи сообщает близкий к Кремлю источник, пишет Nation News. По его словам, нововведение следует ожидать после 7 мая, когда произойдут изменения в кабинете министров. Предтечей этому была информация о создании министерства по делам детей. Связывали это с тем, что с 2018 года стартует проект «Десятилетием детства», подписанный президентом России Владимиром Путиным.
В связи с появлением нового министерства изменения могут коснуться института уполномоченных по правам ребенка. Новое ведомство может разделить его функции с институтом омбудсменов. Кроме того, источник, близкий к Кремлю, отмечает, что функции Минобнауки также могут быть урезаны. Так, останется ведомство, отвечающее за науку и образование, а все полномочия, инструменты и функционал, касающиеся усыновлений, приютов, детдомов, интернатов и органов опеки, перейдут к министерству семьи.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагала ввести в школьную программу ОБЖ темы, которые касаются безопасности в интернете, пишет сайт «Подмосковье сегодня». По мнению детского омбудсмена, в настоящее время в мире мало уделяют внимания безопасности несовершеннолетних в Сети.