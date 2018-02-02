Матвиенко рассказала о появлении министерства одиночества в России

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не исключила возможности появления в стране министерства одиночества. По ее словам, одиночество — большая проблема для всей Земли.
«В Великобритании даже министерство одиночества создали, потому что на фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества», — цитирует Матвиенко «Газета.ру». Председатель Совфеда заявила о необходимости уделять одиноким гражданам особое внимание со стороны государства, передают Nation News.
Напомним, что ранее спикер Совфеда предложила создать министерство счастья и министерство будущего, писало «Федеральное агентство новостей». Она рассказала об опыте Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют такие ведомства. Позднее Матвиенко сказала о том, что человечество испытывает дефицит оптимизма.