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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:44  16 апреля 2018 3

Экс-министра из Астрахани подозревают в съемках порно с пьяными детьми

Международная выставка
У бывшего чиновника нашли DVD-диски и видеокамеруФото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

Бывший министр по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков задержан по подозрению в съемках порно с несовершеннолетними. В компьютере экс-чиновника нашли видео определенной направленности с пьяными детьми.

По данным полиции, при обыске у Курскова нашли 15 DVD-дисков с уже готовыми фильмами, а также несколько жестких дисков с запрещенными законом материалами, готовыми к монтажу. Кроме того, у бывшего министра изъяли телефоны и камеры, сообщает Life.ru.

Проверку организовали после того, как в полицию обратились мамы двух 15-летних девочек. По словам женщин, подростки рассказывали «что-то странное». Правоохранители полагают, что перед съемками Курсков поил «актеров» алкоголем.

Наталья Михалева
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