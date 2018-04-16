Экс-министра из Астрахани подозревают в съемках порно с пьяными детьми

20:44 16 апреля 2018 3

У бывшего чиновника нашли DVD-диски и видеокамеру Фото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

Бывший министр по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков задержан по подозрению в съемках порно с несовершеннолетними. В компьютере экс-чиновника нашли видео определенной направленности с пьяными детьми.

По данным полиции, при обыске у Курскова нашли 15 DVD-дисков с уже готовыми фильмами, а также несколько жестких дисков с запрещенными законом материалами, готовыми к монтажу. Кроме того, у бывшего министра изъяли телефоны и камеры, сообщает Life.ru.

Проверку организовали после того, как в полицию обратились мамы двух 15-летних девочек. По словам женщин, подростки рассказывали «что-то странное». Правоохранители полагают, что перед съемками Курсков поил «актеров» алкоголем.