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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:02  23 апреля 2018 0

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

Весна в Екатеринбурге, весна, екатеринбург, октябрьская площадь
Россияне будут отдыхать с воскресенья по среду включительноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Наступившая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с понедельника по субботу включительно. О рабочих и выходных днях на ближайшую декаду напомнил Роструд.

Выходной с 28-го числа (суббота) перенесли на 30 апреля (понедельник). Выходной день с 7 января перенесли на 2 мая (среда), так как Рождество в этом календарном году пришлось на воскресенье. Благодаря этому у россиян будет четырехдневный отдых — с 29 апреля по 2 мая включительно, пишут argumenti.ru.

При этом к Дню Победы (9 мая, среда) ждать длинных выходных не приходится: праздник делит неделю ровно пополам, и его невозможно сочетать с любыми ближайшими выходными. Но 8 мая (вторник) рабочий день будет короче на один час.

Павел Маркуш
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