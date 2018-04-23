Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

Россияне будут отдыхать с воскресенья по среду включительно
Наступившая рабочая неделя в России продлится шесть дней — с понедельника по субботу включительно. О рабочих и выходных днях на ближайшую декаду напомнил Роструд.
Выходной с 28-го числа (суббота) перенесли на 30 апреля (понедельник). Выходной день с 7 января перенесли на 2 мая (среда), так как Рождество в этом календарном году пришлось на воскресенье. Благодаря этому у россиян будет четырехдневный отдых — с 29 апреля по 2 мая включительно, пишут argumenti.ru.
При этом к Дню Победы (9 мая, среда) ждать длинных выходных не приходится: праздник делит неделю ровно пополам, и его невозможно сочетать с любыми ближайшими выходными. Но 8 мая (вторник) рабочий день будет короче на один час.