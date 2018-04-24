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24 апреля 2018
23 апреля 2018
08:43  24 апреля 2018 0

Тюменские бизнесмены скупают недвижимость в Москве

Зимняя Москва, москва, резиденция артплей, artplay
Помещения стрит-ритейла — востребованный вариант недвижимости для инвесторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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За год доля региональных частных инвесторов на рынке недвижимости Москвы выросла в два с половиной раза. Наиболее заметную активность проявляют, в том числе, тюменские бизнесмены. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Помимо Тюмени, московская недвижимость привлекает инвесторов из Хабаровска, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсант». Всего, по данным компании, количество сделок региональных бизнесменов в Москве с недвижимостью стоимостью до 10 млн долларов увеличилось с 10% до 26%. Повысившийся интерес к столице объясняют скудностью региональных рынков, на которых мало интересных проектов.

Эксперты считают, что увеличение доли частных инвесторов закономерно в условиях нестабильной экономики, когда крупные компании занимают выжидательную позицию. По данным Knight Frank, покупка готового арендного бизнеса больше всего интересует частных инвесторов (60% запросов). Чуть меньше они хотят приобрести офисные (50%) и торговые помещения (25%), еще 25% рассматривают оба варианта. Касаемо площадей, инвесторов привлекает готовый арендный бизнес в новых бизнес-центрах и помещения стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы, а также жилая недвижимость.

Активность частных инвесторов на рынке недвижимости Москвы в ближайшем будущем только укрепится. Новые санкции со стороны Запада вынуждают региональных инвесторов оставлять свои средства внутри страны. Это может способствовать и восстановлению стоимости рубля. Рубль и фондовый рынок обрушились после введения 6 апреля санкций США в отношении ряда российских олигархов и их компаний.

Ксения Томашова
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