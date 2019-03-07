Артист «Уральских пельменей» подколол чиновников Екатеринбурга за плохую уборку снега. ФОТО

С осени Мясников выступает с отдельным проектом «Ваши пельмени» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников пошутил над качеством уборки снега в Екатеринбурге. Артист сфотографировался на фоне снегоуборочной машины и написал, что отправляется чистить улицы, которые находятся за пределами центра города.

«Еду в Екатеринбург убирать снег с улиц, которые не в центре города, и из дворов, которые не в центре города. Хоть раз в год кто-то должен с них снег убрать. А у кого тоже только в центре города убирают?» — написал Мясников.

В комментариях уральцы поддержали юмориста. «Обязательно, когда будете в Екатеринбурге, заезжайте в Юго-Западный [микрорайон]. Во дворах [снега] по колено, боимся резкого потепления — опять будем все вместе грязевые ванны принимать», — написал пользователь Milesya777.

Клич о помощи бросили жители и других городов. «Вячеслав, заезжайте и к нам в Магнитогорск, мы рядом», — написала Наталья Лимарева. «В Омске его вообще не убирают, мэрия города обещает, что к июню снег растает сам», — добавил Султан Даниаров.

Ранее Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский указал районным главам на плохую уборку снега и пообещал отставки, если подконтрольные территории не будут очищены от завалов. Последним сроком для выполнения поручения он обозначил 10 марта.