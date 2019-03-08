Тимошенко захотела встретиться с Путиным и назвала Порошенко «проектом Кремля»

Кандидатка в президенты Украины и лидерка партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала украинского лидера Петра Порошенко «проектом и рукой Кремля», а также заявила, что в случае победы на выборах главы государства встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление прозвучало в интервью шеф-редакторше интернет-издания Lb.ua Соне Кошкиной.
«Во-первых, встреча [с Путиным] обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате. <…>. И я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным и результатом будет мир на Украине», — приводит RT слова Тимошенко.
Говоря о действующем президенте Украины — Петре Порошенко, Тимошенко обвинила его в том, что он ведет бизнес с российскими властями. «Он [Порошенко] пытается на кого-то натянуть одежду Кремля, а на самом деле он и есть и проект, и рука Кремля. Я хочу привести факты, потому что президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем», — подчеркнула претендентка на пост президента страны.
Бизнес якобы заключается в поставке нефтепродуктов по Новоград-Волынской трубе и сжиженного газа. Специально для этого украинская Служба безопасности, по ее словам, «закопала» всех конкурентов на рынке. В заключении Тимошенко назвала Порошенко «руководителем» бедности и коррупции в стране, пишет РИА «Новости».