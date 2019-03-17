Дмитрий Маликов планировал записать дуэт с Началовой

Российский певец Дмитрий Маликов сообщил, что планировал записать дуэт с Юлией Началовой. Совместную песню певцы обсуждали осенью 2018 года, уточняет агентство Nation News.
В своем посте в Instagram Маликов отметил, что знал о критическом состоянии здоровья певицы. «Добрая, талантливая девочка, очень скорблю», — написал музыкант.
По данным RT, Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, что певица оказалась в больнице после того, как повредила ногу на съемках шоу, которое транслируется по телеканалу «Россия-1». После перенесенной операции 16 марта певица скончалась.
На доме, где жила Юлия Началова, может быть установлена памятная табличка. Депутаты Московской городской думы считают, что с инициативой установления таблички к властям столицы должен обратиться творческий союз.