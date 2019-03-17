Дмитрий Маликов планировал записать дуэт с Началовой

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 19:22
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Дмитрий Маликов в Доме Печати. (часть). Екатеринбург, маликов дмитрий
Совместную песню Маликов и Началова обсуждали осенью 2018 годаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский певец Дмитрий Маликов сообщил, что планировал записать дуэт с Юлией Началовой. Совместную песню певцы обсуждали осенью 2018 года, уточняет агентство Nation News.

В своем посте в Instagram Маликов отметил, что знал о критическом состоянии здоровья певицы. «Добрая, талантливая девочка, очень скорблю», — написал музыкант.

По данным RT, Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, что певица оказалась в больнице после того, как повредила ногу на съемках шоу, которое транслируется по телеканалу «Россия-1». После перенесенной операции 16 марта певица скончалась.

На доме, где жила Юлия Началова, может быть установлена памятная табличка. Депутаты Московской городской думы считают, что с инициативой установления таблички к властям столицы должен обратиться творческий союз.

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