Каллас: Евросоюз 9-го мая выделит Украине 1 млрд евро на производство оружия

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Европейские министры посетят Украину 9-го мая
Европейские министры посетят Украину 9-го мая Фото:

Министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют объявить 9-го мая о выделении Украине одного миллиарда евро на развитие производства вооружения. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.

В Брюсселе обсуждается включение в семилетний финансовый план Европейского союза миллиардные выплаты для оказания помощи Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Украина не является членом ЕС.

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют объявить 9-го мая о выделении Украине одного миллиарда евро на развитие производства вооружения. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве. В Брюсселе обсуждается включение в семилетний финансовый план Европейского союза миллиардные выплаты для оказания помощи Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Украина не является членом ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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