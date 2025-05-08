Каллас: Евросоюз 9-го мая выделит Украине 1 млрд евро на производство оружия

Министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют объявить 9-го мая о выделении Украине одного миллиарда евро на развитие производства вооружения. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», — сообщила Каллас. Такое заявление она сделала на брифинге для представителей СМИ, который состоялся после совещания министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве.
В Брюсселе обсуждается включение в семилетний финансовый план Европейского союза миллиардные выплаты для оказания помощи Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Украина не является членом ЕС.
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