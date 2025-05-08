Каллас: ЕС против демилитаризации и внеблокового статуса Украины

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Министры ЕС обсудили принципы возможного мирного урегулирования
Министры ЕС обсудили принципы возможного мирного урегулирования Фото:

Европа отвергает демилитаризацию и внеблоковый статус Украины как условия мирного урегулирования. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам переговоров глав МИД в Варшаве.

«ЕС „не допускает мысли“ о демилитаризации Украины», — сообщил Каллас на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД в Варшаве. Информацию передает ТАСС.

Каллас подчеркнула, что ЕС категорически против ограничений по вступлению Украины в НАТО. Одновременно блок настаивает на ускоренной интеграции страны в Евросоюз.

Министры иностранных дел ЕС 9 мая объявят о выделении Украине 1 млрд евро для развития производства вооружений. Завтра они отправятся на Украину, где официально сообщат о финансировании оборонной промышленности.

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Европа отвергает демилитаризацию и внеблоковый статус Украины как условия мирного урегулирования. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам переговоров глав МИД в Варшаве. «ЕС „не допускает мысли“ о демилитаризации Украины», — сообщил Каллас на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД в Варшаве. Информацию передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что ЕС категорически против ограничений по вступлению Украины в НАТО. Одновременно блок настаивает на ускоренной интеграции страны в Евросоюз. Министры иностранных дел ЕС 9 мая объявят о выделении Украине 1 млрд евро для развития производства вооружений. Завтра они отправятся на Украину, где официально сообщат о финансировании оборонной промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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