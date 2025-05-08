Каллас: ЕС против демилитаризации и внеблокового статуса Украины

Европа отвергает демилитаризацию и внеблоковый статус Украины как условия мирного урегулирования. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам переговоров глав МИД в Варшаве.
«ЕС „не допускает мысли“ о демилитаризации Украины», — сообщил Каллас на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД в Варшаве. Информацию передает ТАСС.
Каллас подчеркнула, что ЕС категорически против ограничений по вступлению Украины в НАТО. Одновременно блок настаивает на ускоренной интеграции страны в Евросоюз.
Министры иностранных дел ЕС 9 мая объявят о выделении Украине 1 млрд евро для развития производства вооружений. Завтра они отправятся на Украину, где официально сообщат о финансировании оборонной промышленности.
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