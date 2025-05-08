«Молодая Гвардия» заключила соглашение с Коммунистическим союзом молодежи Китая в ходе рабочей встречи в Москве. Документ заложит основу для устойчивого сотрудничества между ключевыми молодежными организациями двух стран, а также будет способствовать предотвращению фальсификации истории. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«Уверен, что Меморандум по укреплению сотрудничества между „Молодой Гвардией Единой России“ и Коммунистическим союзом молодежи Китая станет надежным фундаментом для долгосрочного партнерства между ведущими молодежными силами наших стран. <...> Китайская народная республика разделяет общие ценности — вместе с нами борется с любыми попытками обелить преступников, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, фальсифицировать мировую историю в угоду своим политическим интересам», — заявил Якушев. Его цитирует сайт «Единой России».
Встреча представителей партии «Единая Россия» и движения «Молодая Гвардия» с делегацией Китайского коммунистического союза молодежи, а также членами Всекитайской Федерации Молодежи и Шанхайской Федерации Молодежи, прошла в Москве. Подписанный Меморандум предусматривает проведение регулярных двусторонних межпартийных консультаций по молодежной политике, а также организацию международных круглых столов.
Якушев отметил, что российско-китайское сотрудничество демонстрирует пример конструктивных и добрососедских отношений. Совместная работа на международной арене укрепляет взаимопонимание между народами, что особенно важно в условиях мировой политической нестабильности.
Секретарь Генсовета подчеркнул важность формирования у молодежи исторической памяти, уважения к своей стране и гордости за ее достижения. Он напомнил, что Красная Армия оказала значительную поддержку китайскому народу в разгроме японского милитаризма, что позволило совместными усилиями завершить Вторую мировую войну и заложить основы нового мирового порядка. Якушев также сослался на указ президента РФ Владимира Путина, где особо отмечена значимость воспитания патриотизма на основе культурных и духовных традиций.
Глава «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов указал, что меморандум направлен на реализацию совместного заявления лидеров России и Китая об углублении всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия. Директор департамента международных связей Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Китая, заместитель генерального секретаря Всекитайской Федерации Молодежи Дун Ся отметила стратегическую важность развития молодежного диалога между Китаем и Россией.
«Молодая Гвардия Единой России» активно развивает международное сотрудничество с дружественными государствами, поддерживающими политику Российской Федерации. Налажены партнерские отношения с молодежными организациями Алжира, Вьетнама, Китая, КНДР, Сербии, Таджикистана, Лаоса, Белоруссии и Венесуэлы.
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